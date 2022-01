Mattarella riconfermato Presidente della Repubblica, i commenti di De Luca e Napoli

Sergio Mattarella è stato riconfermato presidente della Repubblica: superato il quorum delle 505 schede a suo favore all’ottava votazione a Montecitorio. La maggioranza aveva in precedenza raggiunto l’intesa sul Mattarella bis e l’attuale Capo dello Stato aveva dato la sua disponibilità ai capigruppo dei partiti di maggioranza saliti al Colle Il giuramento è previsto per il 3 febbraio.

Il commento del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca

"Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica. Una scelta di serenità e di stabilità per il Paese. Una scelta di garanzia per il prestigio internazionale dell'Italia. Una scelta di saggezza e responsabilità. Rivolgiamo al Presidente Mattarella i più cordiali auguri di buon lavoro".

L'augurio del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli

Grazie e buon lavoro a Sergio Mattarella, eletto Presidente della Repubblica per la seconda volta. L'autorevolezza della sua figura, e la continuità istituzionale che la sua rielezione rappresenta, rappresentano una fondamentale garanzia in un momento decisivo per il futuro del Paese.



Gli altri commenti

A esprimersi sulla riconferma di Mattarella, anche l deputata M5S Virginia Villani: "Non potevamo permetterci divisioni e contrasti, il Paese ha bisogno di stabilità e certezze! La rielezione del Presidente Sergio Mattarella rappresenta una scelta di continuità, una necessità per il nostro Paese in un momento così particolare, specie post pandemia. Con le sfide del PNRR e la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Paese ha bisogno di continuare a percorrere la strada tracciata che prosegue senza sosta. Abbiamo cercato di dialogare con le altre forze politiche su altri nomi possibili, proponendo nomi di alto profilo etico, morale ed istituzionale. Purtroppo, senza riscontrare una giusta condivisione, abbiamo ritenuto opportuno confermare maniera compatta la nostra scelta su una figura come Sergio Mattarella che ha sempre dimostrato imparzialità e correttezza nei confronti dei cittadini, della Costituzione e dell'interesse Nazionale. Posso dirmi tranquilla di aver agito per il bene dei cittadini, grazie al lavoro che stiamo portando avanti come Parlamento e come Governo", ha concluso. "Ora servono le risposte. Dalla rielezione di Mattarella a Presidente delle Repubblica può venire un rilancio della vita democratica, delle forme della sua partecipazione e della selezione dei suoi rappresentanti. - incalza Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali - Essa infatti, se da un lato ha certificato l’incapacità dei partiti, o più propriamente dei loro leader, di fare sintesi su una figura nuova – pur essendovene diverse, donne e uomini – all’altezza del ruolo, dall’altro ha dimostrato che nel Parlamento, anche in quello corrente con i suoi problemi genetici di composizione, vive indomito l’istinto di farsi interprete del sentimento degli italiani, che impressionati dal teatrino di questa settimana hanno avvertito come unica soluzione rassicurante la continuità. È stata infatti l’Aula, di votazione in votazione, esprimendosi a favore di Mattarella con una progressione quasi geometrica, a determinare una condizione di fatto della quale i leader hanno potuto e dovuto prendere atto. Una vittoria della democrazia assembleare, che dice forte e chiaro che è li che deve tornare la sovranità popolare, che negli ultimi lustri è stata progressivamente quanto impropriamente trasferita nelle stanze del potere, finanziario ed esecutivo, e della comunicazione senza politica. E’ perciò maturo il tempo di avviare la discussione su una nuova legge elettorale di impianto proporzionale, che consenta di superare un modello parlamentare costruito per coalizioni che non esistono più, per dare al Paese una nuova classe dirigente selezionata dai cittadini sulle proposte dei partiti e i meriti dei singoli candidati, scelti direttamente col proprio voto. La spinta popolare per Mattarella di cui il Parlamento si è fatto interprete è una domanda di politica", conclude Conte.