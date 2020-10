Il cortometraggio “Beatrice” conquista il Metricamente Corto International Film Festival

The Maestro e la storia di Salerno arrivano al ventesimo premio. “Beatrice”, il cortometraggio prodotto e diretto da Vincenzo De Sio, è stato accolto e premiato al Metricamente Corto Awards di Borgoricco in Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

Dopo New York, Los Angeles e l’India Il corto animato dedicato alla figura dell’attrice salernitana Beatrice Vitoldi protagonista de “La Corazzata Potemnkin” ha conquistato un riconoscimento in un Festival di valenza internazionale. Una serata di grande Cinema e Cultura con una selezione di corti da tutto il mondo. “Grazie al Direttore Artistico Maurizio Mason, alla Giuria e alla cittá di Borgoricco per aver accolto e premito una straordinaria Donna Salernitana”: queste le parole di “The Maestro” De Sio. Alle tavole animate la bravissima artista inglese Nicola Dunlop che ha fatto rivivere la Vitoldi e le atmosfere del cinema espressionista tedesco. Musiche originali del beneventano Pietro Piscosquito, capace di fondere strampunk e ritmi elettronici. Nel 2021 il producer e regista sarà ancora impegnato su un nuovo corto animato. Salerno ed una grande donna salernitana ancora protagonisti.