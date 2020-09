Covid-19: da domani il nuovo decreto, ecco cosa cambia

Da domani entra in vigore un nuovo Dpcm, decreto del presidente del Consiglio, per l'emergenza coronavirus che sarà valido fino al 30 settembre: per lo più, sono confermate le regole del 7 agosto e quindi rimarrà l'obbligo di sottoporsi al tampone se si arriva da uno dei sedici paesi considerati a rischio. Ma, come riporta Il Corriere della Sera, chi si trova all’estero potrà entrare in Italia per raggiungere la persona con cui ha una stabile relazione affettiva, anche se non convivente.

Nuovo Dpcm Coronavirus

Restano ancora un ricordo, concerti, stadi e discoteche. Circa le discussioni andate avanti per settimane sul numero di persone che possono salire sui mezzi pubblici e sugli scuolabus, si è deciso di fissare la capienza limite all’80 per cento. La regola vale per i posti a sedere e per chi viaggia in piedi. Gli scuolabus potranno invece viaggiare con la capienza massima consentita a patto che la permanenza degli alunni sul mezzo non sia superiore ai 15 minuti. La mascherina sarà obbligatoria per gli studenti pendolari che hanno più di sei anni.

Le regole per i viaggatori

Inoltre, le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna hanno l’obbligo di presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco, dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Per loro, anche l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, dove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test, infine, le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.