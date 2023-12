De Luca: "Covid? Dagli ospedali segnali preoccupanti"

"Stiamo registrando negli ultimi giorni un incremento di contagio Covid nel nostro territorio e cominciamo ad avere segnali di preoccupazione per le presenze nei nostri ospedali". Ad affermarlo il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento Facebook del venerdì. "Ci avviciniamo al periodo festivo - ha spiegato il governatore - quindi è da mettere nel conto, come è capitato negli anni passati, che tra Natale e Capodanno ci sia un incremento del contagio per gli incontri, le feste, i viaggi che si fanno: è inevitabile che ci sia in questo mese". Di qui l'appello: "Vorrei invitare tutti i nostri concittadini ad un atteggiamento di grande prudenza, di grande consapevolezza. Non c'è da lanciare allarmi particolari, ma bisogna tenere gli occhi aperti perché stiamo registrando un incremento sensibile di contagi Covid".

"Governo nemico del Sud"

De Luca ha attaccato anche il governo Meloni: "Fra un inno di gloria che viene dal governo e dalle televisioni di Stato e un altro squillo di tromba, ci permettiamo sommessamente di far notare che, per quanto riguarda il Sud, non c'e' un euro, dopo un anno e mezzo. Tutti i contratti Coesione firmati, riguardano le Regioni del Nord e il Lazio. Una vergogna di Stato. Un governo nemico del Sud. Il ministero della Coesione non si e' ancora deciso a firmare il Contratto di coesione con la Regione Campania accampando una serie di pretesti demenziali, che configurano un abuso di potere per il quale saremo costretti a tutelarci in sede amministrativa, civile e penale", aggiunge. De Luca evidenzia poi come il Fondo sviluppo e coesione sia "destinato per legge per l'80% al Sud. Invece oggi non c'e' alcuna Regione del Sud che abbia firmato il Contratto di coesione. Il Governo ha siglato gli accordi con Liguria, Emilia, Veneto, Marche, Umbria, Lombardia, Piemonte e Lazio, cioe' con tutti meno che con le Regioni meridionali".