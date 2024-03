Occupazione in aumento, i dati dell'Inps. Vietri (FdI): "Confermano efficacia politiche del Governo”

Nel 2023 l'Inps ha registrato 8.174.923 nuovi rapporti di lavoro nel settore privato (esclusi i domestici e gli operai agricoli) e 7.651.979 cessazioni con un saldo positivo di quasi 523mila posti di lavoro. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sul precariato dal quale emerge che il saldo è positivo per 395.708 unità per i contratti a tempo indeterminato. Il dato del 2023 è migliore di quello del 2022 quando il saldo complessivo fu positivo per 419.487 unità con 331.990 contratti in più tra quelli a tempo indeterminato. In flessione rispetto al 2022 le assunzioni di contratti in somministrazione, in apprendistato e a tempo indeterminato; tutte le altre tipologie registrano una leggera crescita: lavoro intermittente +5%, tempo determinato +3% e stagionali +1%.

Il commento

Soddisfatta la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Affari Sociali della Camera che si sofferma su alcuni numeri positivi: "I nuovi dati dell'Inps sull'occupazione confermano l'efficacia delle politiche economiche messe in campo dal Governo Meloni. Le attivazioni (vale a dire l'insieme di assunzioni e variazioni contrattuali) di rapporti di lavoro incentivati presentano complessivamente una crescita nel 2023 pari al +5% rispetto all'anno precedente. In particolare, segnano un incremento l'Esonero donne (+1%), la Decontribuzione Sud (+6%) e l'Esonero giovani (+26%). Queste cifre, sommate al calo della disoccupazione, certificano che si stanno compiendo dei passi in avanti per favorire l'aumento dei posti di lavoro attraverso incentivi e sostegni economici concreti, ponendo fine alla politica dell'assistenzialismo indiscriminato sostenuto ancora oggi da Pd e Movimento Cinque Stelle. Certo, c'è ancora tanto da fare, ma stiamo sulla strada giusta" conclude Vietri.