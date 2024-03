Dall'aeroporto, alla guerra fino allo "sciacallaggio mediatico contro la Campania": parla De Luca

"Una delle scelte infrastrutturali di cui vado più orgoglioso, alla quale abbiamo lavorato da un decennio", lo ha detto a margine di un'iniziativa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, riferendosi all'aeroporto di Salerno. "L'integrazione con Gesac ha consentito di poter vedere in estate i primi voli, con destinazioni importanti come Londra e Berlino. E considerando che parliamo di 3 milioni e mezzo di viaggiatori in 4-5 anni, dobbiamo farci trovare pronti con servizi di qualità e trasporti efficienti. Abbiamo ottenuto anche il prolungamento della metropolitana da Salerno verso l'aeroporto. E' una di quelle infrastrutturecapace di cambiare davvero il destino di un territorio", ha osservato orgoglioso il Governatore.



Intanto, oggi, nel corso della consueta diretta social, De Luca ha sottolineato come si stia alimentando "una campagna mediatica per screditare i risultati ottenuti dalla Campania, ma perdono tempo perché la verità è più forte di quello che dice qualcuno che fa sciacallaggio. Circa le misure di politica sanitaria, De Luca ha ribadito che dipendono esclusivamente dal Governo Nazionale: “Tre misure – ha tuonato – che possono dare respiro ai pronto soccorsi e per le quali il governo non ha stanziato i fondi nella legge di bilancio: tutto il resto è sciacallaggio e strumentalizzazione politica”.

Le guerre

“Le immagini dei bambini morti di fame e di sete nel Mediterraneo sono un pugno nello stomaco e si aggiungono alle immagini drammatiche che arrivano da Gaza dove siamo arrivati a 32 mila morti, la gran parte bambini e donne che muoiono di fame e per le malattie. Di fronte a una tragedia come questa che si aggiunge a quella dell’Ucraina, l’Occidente non ha niente di meglio da fare se non il dibattito su massacro o genocidio: davanti a questo mi vergogno -ha evidenziato il presidente della Campania - C’è stato un solo uomo che ha avuto il coraggio di dire cessate il fuoco, che non è la pace per cui ci vorranno anni, Papa Francesco. L’Occidente sta mostrando quanto profonda sia la sua crisi di fronte a queste tragedie, abbiamo maturato un cinismo intollerabile. L’umanità è scomparsa, è finita”.

Fondi di Sviluppo e Coesione

"La Regione Campania ha fatto tutto quello che c’era da fare, abbiamo chiarito tutte le stupidaggini sui livelli di spesa, e dunque credo ci siano le condizioni per firmare l’accordo anche con noi, ci auguriamo entro le due settimane indicate dalla decisione del Tar - ha concluso il Governatore- Siccome si chiamano fondi di sviluppo e coesione, la prima regione con cui fare l’accordo era la Campania per ragioni oggettive e di dignità politica. Così non è stato”.