Dalle baby gang, ai trasporti, agli ospedali pieni e ai vaccini: la diretta di De Luca

"Invito ancora tutti i nostri concittadini a vaccinarsi contro l'influenza, oltre che contro il Covid, perché registriamo un afflusso negli ospedali per l'influenza e, in molti casi, anche nei pronto soccorsi oltre che nei reparti ordinari". Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta Facebook. "Vi prego di proseguire con intensità nella campagna di vaccinazione anti Covid e anti influenzale. Ad oggi abbiamo una situazione tutto sommato sotto controllo per quanto riguarda il Covid, ma è bene essere prudenti perché è prevedibile che nel periodo festivo avremo incontri, manifestazioni al chiuso". Il Governatore, inoltre, ha sottolineato come la sanità resti priorità assoluta: "Quella della sanità è la priorità assoluta, anche rispetto del reddito e delle pensioni. La Regione ha già stabilizzato 3500 unità e la legge prevede la stabilizzazione di quelli che hanno espletato 18 mesi di attività nella battaglia al Covid, ma abbiamo intenzione di stabilizzare tutti -Siamo in attesa di vedere la conclusione del lavoro di approvazione della legge di bilancio nazionale. Abbiamo rilevato che lo stanziamento previsto di 3 miliardi di euro è assolutamente insufficiente. Tutti hanno come principale obiettivo quello di salvare la propria vita e tutelare la propria salute e quindi se c'è una priorità che vale su tutte le altre questa è la salute pubblica". Tra dicembre e gennaio la Campania, inoltre, avrà altri 35 centri anti diabete avendo così la rete più avanzata di Italia, secondo quanto riferito da De Luca.

Tema sicurezza

Il governatore si è soffermato anche sulla delinquenza giovanile, sulle baby gang che si sono diffuse in tutte le aree metropolitane, in particolare nelle grandi città. "Questo della violenza giovanile è diventata davvero un'emergenza nazionale ed è un fenomeno che in parte è alimentato dai social, oltre che da modelli culturali che si sono diffusi in questi ultimi anni - ha osservato- Abbiamo ormai bande di ragazzini di 13 e 15 anni che esercitano forme inaudite di violenza nei confronti di coetanei ma anche di cittadini in generale. Questo dovrebbe davvero essere uno dei punti decisivi all'attenzione del Governo e delle forze politiche, è importante che ci sia una nuova sensibilità del Ministero dell'Interno al riguardo", ha aggiunto De Luca.

Trasporti

"La prossima settima consegneremo altri tre treni alle Ferrovie. Noi abbiamo in campo un programma di investimento di un miliardo e trecento milioni", ha annunciato il presidente della Regione Campania.