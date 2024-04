Fondi coesione, De Luca attacca il governo: "Basta, ci avete strarotto le scatole"

"Basta, ci avete strarotto le scatole. Rispettate la fatica degli amministratori locali". Non le ha mandate a dire il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto all'evento "i Laboratori del progetto Piccoli" promosso da Anci e tenutosi a Pompei. Destinatario del messaggio, manco a dirlo, è rivolto al governo. Al centro della polemica lo scontro in atto sui fondi di sviluppo e coesione. "Il Governo ha convocato una riunione per firmare gli accordi, ma hanno escluso Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Una bizzarria" ha detto De Luca.

L'attacco

"Ora speriamo di chiudere l'iter. Solo a Campania e Sicilia spettano 13 miliardi di euro, ma in un anno e mezzo non si e' mossa una foglia - ha aggiunto -. Per questo siamo in contenzioso con il Governo, ci siamo rivolti al Tar che ha stabilito che un iter amministrativo deve avere un termine e doveva chiudersi entro 45 giorni. Guarda caso, il Consiglio di Stato ha rinviato a dopo le elezioni". "Noi comunque abbiamo chiesto di anticipare di un mese l'udienza di merito al Consiglio di Stato, perche' se arriviamo al 13 giugno il settore Cultura non riesce a programmare gli eventi estivi"