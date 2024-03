Nuovo attacco di De Luca al Governo: "Sciacallaggio politico sui pronto soccorso"

Ennesimo attacco del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca contro il Governo Meloni. “Abbiamo chiesto al governo nazionale di fare tre cose per scongiurare la chiusura dei pronto soccorso. C'è qualche stupido che fa dello sciacallaggio. La Regione può fare solo i concorsi - ha aggiunto - ma se i medici ci sono". Da qui la richiesta al Governo di aumentare la retribuzione ai medici dei pronto soccorso e poi di abolire il numero chiuso alla facoltà di medicina, "siamo l'unico paese europeo ad averlo".

I fondi coesione

Poi è tornato sulla vicenda dei fondi di sviluppo e coesione: "Stiamo combattendo per contrastare una posizione irresponsabile da parte del Governo". è tornato sulla vicenda dei fondi di sviluppo e coesione. "Quei fondi ci servono anche per realizzare opere importanti. Abbiamo perso un anno e mezzo in chiacchiere ma noi stiamo combattendo". Sull'autonomia differenziata significa "condanna a morte per il Sud e rottura dell'unità dell'unità nazionale, soprattutto in relazione a due grandi servizi di civiltà: la scuola pubblica e la sanità pubblica”.