De Luca querela Fitto, Fratelli d'Italia: "Non risponde mai nel merito, sa solo insultare"

Dopo l’annuncio del governatore De Luca di voler sporgere denuncia contro il Ministro Fitto, in merito alla vicenda relativa ai Fondi Coesione e Sviluppo, interviene il centrodestra a difesa dell’esponente del Governo Meloni.

Le repliche del centrodestra

All’attacco è Fratelli d’Italia con il senatore e commissario regionale Antonio Iannone: ““Il Governatore passa il tempo a fare l’attacchino di manifesti a spese dei campani, a fare le dirette contro il Governo anziché lavorare, a insultare il Presidente del Consiglio e i Ministri quotidianamente, ad annunciare denunce a destra e a manca che sono la morte della politica e delle Istituzioni, che dovrebbero collaborare per l’interesse dei cittadini. È evidente che quando hai problemi con tutti significa che il problema sei tu: per De Luca, dal suo partito fino al Governo, non c’è nessuno capace a eccezione della sua persona. Nel panorama politico italiano per De Luca c’è solo De Luca. I fatti non dicono questo anzi dicono che De Luca per risultati dopo nove anni di governo della Campania è il più scadente. Lamentava i ritardi del Governo nazionale sul Fondo di Sviluppo e Coesione e poi non aveva neanche i progetti pronti. Capace di fare solo piazzate in cui inveiva anche contro le Forze dell’Ordine, invitandole a caricarlo per fare il martire. Si sente in liquidazione politica e vuole fare gli ultimi giorni di Pompei. Come sempre a danno dei cittadini di cui se ne infischia”.

Gli fa eco la deputata salernitana di FdI Imma Vietri: “Ancora una volta De Luca non risponde nel merito e annuncia denunce contro tutti. E’ ormai alle battute finali”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri commentando la decisione del governatore della Campania di voler sporgere denuncia contro il Ministro Fitto e alcuni organi di stampa in merito alla vicenda dei Fondi Coesione e Sviluppo. “Quando è in difficoltà l’unica strategia che sa adottare è quella degli insulti. Sono innumerevoli, infatti, gli attacchi personali contro il Presidente Meloni, il Ministro Sangiuliano, e tutti i membri della compagine di governo definiti ‘disturbati mentali’, ‘conigli’, ‘farabutti’. Il suo delirio di onnipotenza - aggiunge Vietri - è preoccupante e non ha confini. Lo dimostra tutti i giorni con le sue azioni megalomani, come quella di tappezzare le città, a spese dei cittadini, con manifesti contro il Governo oppure di sporgere querele contro il Ministro Fitto e le testate giornalistiche. Il suo ego è talmente sproporzionato che dimentica, nonostante il ruolo istituzionale che ricopre, di rappresentare tutti i campani, i quali ogni giorno vengono messi alla mercé delle cronache nazionali a causa delle sue sceneggiate ridicole e volgari”.

Ironico il capogruppo della Lega Severino Nappi: "De Luca denuncia Fitto? A quando la dichiarazione di guerra all'Italia? Povero governatore… che oltretutto non può contare neppure su un'adeguata assistenza psicologica a causa delle condizioni in cui ha ridotto la sanità nella nostra regione"