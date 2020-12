De Luca: "Scuole riaperte il 7 gennaio in Campania? Non è sicuro"

Scuole riaperte il 7 gennaio in Campania? Per il governatore della Campania Vincenzo De Luca non è affatto scontato. Anzi. “Sento che si parla della riapertura dell'anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire si apre senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7. Si devono valutare i dati - ha detto - e l'idea di mandare a scuola il 50% degli studenti è un'idea che la Campania non condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a scuola”.

L’avvertimento

De Luca, sollecitato dai giornalisti, è stato chiaro: “Ricordo che non possiamo abbassare la guarda, se abbiamo avuto questi risultati non è stato per grazia divina, ma per le scelte che abbiamo operato e hanno avuto ricadute importanti, facendo filtro nei rientri dalle ferie estive, con la chiusura della scuola un mese prima delle altre Regioni e con altre misure restrittive che hanno determinato mal di pancia ma ci hanno fatto contenere il contagio. Oggi dobbiamo essere attenti sempre più che in altre Regioni per la densità abitativa di alcuni territori campani” .