Dossier Unesco, polemica sul San Carlo tra De Luca e Sangiuliano

"In relazione al dossier presentato dal Ministero della Cultura per l'inserimento del canto lirico nel patrimonio mondiale Unesco, si trasmette in allegato la scheda dello stesso dossier (pubblicato sul sito del Mic) nella quale - come nell'intero dossier - non figura il Teatro San Carlo di Napoli. Vengono citate altresì altre Fondazioni liriche, enti e associazioni italiane".

E' quanto scritto in una nota dalla Regione Campania che rilancia la posizione espressa ieri dal governatore Vincenzo De Luca circa il mancato inserimento del Teatro San Carlo nel dossier Unesco, suscitando la reazione del sottosegretario Mazzi, mentre sulla vicenda è intervenuto oggi il ministro Gennaro Sangiuliano. "Volete vedere le carte? Ovviamente il San Carlo, come ha spiegato il sottosegretario Mazzi, è pienamente inserito nel riconoscimento dell'Unesco. Aveva poco studiato", queste le parole, a Salerno, del ministro della Cultura a chi gli chiedeva un commento sulla polemica sollevata ieri dal Governatore.

Il commento di Iannone

“La Campania è la Regione che investe meno in cultura e De Luca si permette anche di parlare del risultato raggiunto con il riconoscimento per la lirica italiana. Questo ungulato delle istituzioni veramente non sa di cosa ciancia; per De Luca l’Unesco è una parolaccia, evidentemente. L’invidia che lo rode è accecante e non perde mai occasione per tacere. Meglio tacere e lasciare il dubbio di non capire nulla che parlare e confermarlo”, ha osservato il senatore di Fratelli d’Italia, Componente della Settima Commissione Cultura del Senato.