Restyling stadio Arechi, pasti gratuiti per i genitori in Pediatria e inquinamento: De Luca a tutto campo

Nel corso della diretta settimanale del venerdì pomeriggio, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha affrontato diversi temi di carattere salernitano e campano.

Le opere

Un lungo passaggio lo ha riservato alle infrastrutture. “E’ terminata la gara per la progettazione dello stadio Arechi – ha annunciato De Luca – Ora la società vincitrice ha quattro mesi di tempo per elaborare il progetto, dopodichè si farà la gara, così come si è fatto per lo stadio San paolo in occasione delle Universiadi. Dovrebbe essere a conclusione anche la gara per il nuovo Palazzetto dello Sport di Salerno ed è stata conclusa quella per la realizzazione del nuovo Ruggi d’Aragona”. Il presidente della Giunta Regionale, inoltre, ha incontrato di recente la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese: “Abbiamo scoperto che accanto all’ospedale battipagliese c’è un’area di proprietà della Regione dove siamo intenzionati a fare investimenti”.

La sanità

De Luca ha annunciato che dal 16 maggio “saranno forniti pasti gratuiti ai genitori che hanno i bambini ricoverati nei reparti di pediatria; partiremo dal Santobono di Napoli e poi, mano a mano, si proseguirà negli altri ospedali della regione”. Sempre in ambito sanitario, il governatore campano ha rivelato che “la Campania è prima in Italia per il pagamento dei farmaci, paga a 14 giorni, mentre la media nazionale è di 150 giorni”.

L’inquinamento

Sul tema legato all’ambientale, De Luca ha dichiarato che “in Campania siamo all’avanguardia ambientale per il controllo dell’inquinamento del suolo, dell’aria e delle falde acquifere”. E ha annunciato che presto “si partirà con il rifacimento delle reti idriche per recuperare i 6mila litri d’acqua al secondo che si perdono”. “Noi vogliamo lasciare una regione, tra molti ma molti anni, una regione che sia autonoma dal punto della gestione idrica”.