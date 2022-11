I sindaci di Avellino e Benevento a De Luca: "Per Natale fondi non solo a Salerno"

"Non vogliamo espropriare la titolarità di 'Luci d'Artista' a Salerno ma ci pare inverosimile non tanto che vengano stanziati due milioni per l'evento, ma che non venga dato nulla alle altre città capoluogo". È quanto afferma il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in vista dell'incontro in programma per domani mattina a Palazzo Mosti con il suo collega di Avellino, Gianluca Festa, in merito ai fondi regionali per gli eventi natalizi.

I fondi

"Spero che l'intelligenza che esprime in altre circostanze il presidente De Luca - sottolinea Mastella - sia espressa anche in questa situazione e si intervenga a favore delle nostre comunità".