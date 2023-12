Carabinieri: il Prefetto Francesco Esposito in visita al comando provinciale

Questa mattina il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, si è recato in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno.

La visita

Esposito è stato accolto dal picchetto d'onore ed in seguito è stato ricevuto dal Colonnello Filippo Melchiorre, comandande provinciale dei carabieri. Durante la mattinata c'è stata anche occasione di incontare una una rappresentanza dei Comandanti di Compagnia e di Stazione territoriale presenti nella Provincia, nonché personale dei reparti specializzati del capoluogo.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno profuso dai militari nell’espletamento dei delicati compiti istituzionali, nella prevenzione e nel contrasto ad ogni forma di criminalità, in un contesto di costante e fattiva collaborazione tra le Istituzioni.

L’alto rappresentante del Governo, dopo il briefing di presentazione tenuto dal Col. Filippo Melchiorre, ha avuto modo di visitare il Comando Stazione Carabinieri di Salerno Mercatello, di apprezzare le potenzialità dei mezzi speciali in dotazione all’Arma e l’elevato grado di specializzazione dell’Aliquota di Primo Intervento di Salerno che ha il compito di operazioni in situazioni ad altro rischio, nonché di prevenzione e contenimento di atti di terrorismo. La visita è proseguita nella Centrale Operativa, fulcro del coordinamento dei servizi di prevenzione e prima interfaccia dell’Istituzione con i cittadini attraverso il numero di emergenza “112”, nonché presso la sala d’ascolto, uno spazio protetto realizzato per le “vittime vulnerabili”.

Al termine del significativo incontro, il Prefetto ha voluto esprimere al Comandante Provinciale ed al personale presente tutta la propria gratitudine per la splendida accoglienza e per la dedizione e lo spirito di servizio con cui l’Arma supporta quotidianamente la comunità salernitana.