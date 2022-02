L'Ucraina chiama e Salerno risponde: invio di medicine, incontro pubblico

Domenica 27 febbraio a Salerno si terrà un comizio a sostegno dell’Ucraina, che in questi giorni vive il dramma della guerra. Dalle ore 16, in piazza Cavour, di fronte alla sede dell’amministrazione provinciale, ci sarà un incontro pubblico. La comunità ucraina a Salerno è molto numerosa.

L'annnuncio

“Prendete bandiere, camicie ricamate, scrivete slogan (e in italiano), chiedete discorsi per parlare della situazione in Ucraina. Sarebbe bello anche in italiano – ha scritto, in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, Olga Tarasyuk, titolare di un negozio di prodotti alimentari, a Salerno da oltre 20 anni - Raccoglieremo fondi da destinare ad ospedali. Già gente, senza annuncio, viene in negozio, porta soldi per sostenere il nostro esercito. Anche gli italiani. Faccio un elenco di medicine che si chiede di passare all’Ucraina: kit lavaggio stomaco, set per cateterizzazione della vescica, gomma trazione, bombole portatili di ossigeno, kit cateterizzazione vena centrale, set per l’accesso intraosseo, kit per foratura lombare, set tracheostomia, kit per intubazione tracheale, set per il drenaggio della cavità pleurica, immobilizzazione gomme di vario tipo e misure, siringhe con aghi (volumi diversi), cateteri per vene periferiche (diverse misure), sistema per trasfusione di soluzioni per infusione, bendaggio non sterile (diverse misure), bendaggio elastico fissaggio (diverse misure), materiale sterile per misure anti bruciatura, materiale sterile per il trattamento della superficie delle ferite, bendaggio anti scottatura idrogel di diverse misure, dispositivo di fissaggio esterno”.