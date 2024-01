Incidenti stradali, il report: +10% in Campania nel 2022

Nel corso del 2022, la Campania ha registrato più incidenti rispetto all'anno precedente. Secondo le statistiche elaborate dal Centro Studi di AutoScout24, basandosi su dati ACI-Istat, si è verificato un aumento preoccupante degli incidenti stradali: ben 9.821 casi, segnando un incremento del 9% rispetto al 2021. Questo dato colloca la regione all'8° posto in Italia per numero di incidenti. Tuttavia, una prospettiva più ponderata emerge se si considerano gli incidenti in relazione alla popolazione: qui la Campania si posiziona al 17° posto, con 175,1 incidenti ogni 100.000 residenti.

I dati per provincia

A livello provinciale, la situazione è variegata. Napoli, in particolare, si distingue per il maggior numero di incidenti (5.113), mentre Salerno spicca per la sua alta incidenza in rapporto alla popolazione (242,2 incidenti ogni 100.000 abitanti). Seguono poi Napoli, Caserta, Avellino e Benevento, in un panorama che evidenzia la necessità di affrontare con decisione il tema della sicurezza stradale. In risposta a questa esigenza, il nuovo codice della strada introduce misure più severe, come l'inasprimento delle sanzioni per l'uso del cellulare alla guida o la guida in stato di ebbrezza. Nonostante l'apparente severità delle normative, una ricerca recente del Centro Studi di AutoScout24 rivela una realtà più complessa. Se quasi sei utenti su dieci vedono positivamente il codice della strada in termini di sicurezza, persiste un problematico atteggiamento culturale: una parte non trascurabile del campione giustifica, seppur occasionalmente, comportamenti rischiosi come la guida in stato di ebbrezza o l'uso del cellulare senza dispositivi come l'auricolare. Tuttavia, c'è un crescente riconoscimento dell'importanza della sicurezza, con l'alcool e l'uso del cellulare ritenuti fra gli aspetti più gravi. Gli utenti ritengono che, per ridurre gli incidenti, sia essenziale non solo correggere i comportamenti errati ma anche migliorare lo stato delle strade, un fattore indicato come negativo da oltre metà degli intervistati. Curiosamente, la preoccupazione principale quando si è alla guida non sono tanto le condizioni della strada, ma piuttosto gli altri utenti, sia guidatori che pedoni. Tuttavia, la presenza di buche rimane una fonte significativa di apprensione. Infine, analizzando le cause degli incidenti, emerge che la distrazione alla guida è il fattore predominante, seguito dalla mancata osservanza delle norme di circolazione. Ciò mette in luce l'importanza di una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di tutti gli utenti della strada.

Il quadro nazionale

Nel quadro nazionale, la Lombardia, il Lazio e l'Emilia Romagna guidano la classifica degli incidenti stradali per numero. Tuttavia, considerando la densità della popolazione, la Liguria balza in testa con un tasso significativamente più alto rispetto alla media nazionale, seguita da Toscana, Emilia Romagna e Lazio. In questo contesto, Molise e Calabria si distinguono per i loro bassi tassi di incidenti.