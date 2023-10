Legge di Bilancio, Anna Bilotti (M5S): "Il governo toglie tutele ai lavoratori, la battaglia continua in parlamento"

"La battaglia per i cittadini ed i loro diritti continua in Parlamento". Ad affermarlo è la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti dopo l'approvazione, in Consiglio dei Ministri, della legge di bilancio. Nel mirino della senatrice, in particolare, le decisioni prese sul fronte dei pensionamenti anticipati.

La nota

"Dalla conferenza stampa del ministro Giorgetti - spiega Anna Bilotti - abbiamo appreso che i requisiti per il pensionamento anticipato saranno più restrittivi. L'esatto contrario di quel che chiedono i lavoratori, in particolar modo le braccianti agricole, che ho avuto modo di incontrare nei giorni scorsi e che chiedono da tempo di abbassare il limite per il pensionamento anticipato. Il governo che fa invece? Cancella Ape Sociale, cancella "opzione donna" e prevede un limite pensionabile a 63 anni, con buona pace di tutte le battaglie contro la legge Fornero che avevano annunciato in campagna elettorale. Non contenti, dal governo è arrivato l'invito ai parlamentari a non presentare emendamenti. Un richiesta inopportuna e contro le prerogative del parlamento che abbiamo già provveduto a rimandare al mittente. Continueremo a battagliare fra i banchi del parlamento per i cittadini e per i loro diritti"