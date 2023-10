Approvata la Legge di Bilancio, Iannone (Fdi): "Tante misure a favore di famiglie e imprese"

"Ottimo lavoro da parte del Governo: la Legge di Bilancio 2024, approvata stamattina in Consiglio dei Ministri, è una manovra considerevole che rispecchia in pieno i principi e i valori che l’Esecutivo ha dichiarato e ribadito più volte sin dall’inizio del mandato”. È quanto dichiarato dal senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone dopo l’approvazione, da parte del governo, della Legge di Bilancio.

Le misure

“Tante misure positive, a favore di famiglie e imprese, di ragguardevole importanza per far crescere l’economia e l’occupazione” afferma il commissario regionale di Fdi in Campania, che aggiunge: “Per il sostegno alle micro, piccole e medie imprese, in particolare, oltre al rifinanziamento per il 2023 della cosiddetta Nuova Sabatini con 50 milioni di euro a disposizione, sono state approvate anche una serie di significative misure. Ringrazio il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per questo grande risultato”.