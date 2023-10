Legge di Bilancio, Maraio (Psi): "Meloni e Salvini chiedono di non presentare emendamenti? Intervenga Mattarella"

“Non ci aspettavamo miracoli da questa manovra: nel testo pochi interventi significativi, qualche pasticcio, molte dimenticate, a partire dal popolo delle partite Iva ed ai salari più bassi”. È quanto affermato da Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, in merito alla Legge di Bilancio approvata dal governo. Per Maraio “l’aspetto più inquietante è l’invito alla maggioranza a non presentare emendamenti. Se così fosse, sarebbe la mortificazione del Parlamento, uno schiaffo alla democrazia. Una brutta prassi già usata da altri Governi e che questo Esecutivo pare voglia cristallizzare. Il duo Meloni Salvini queste indicazioni avrebbe dato ed è necessario precisare, smentire. Senza parole di chiarezza mi auguro sia il Quirinale, con l’autorevole voce del Presidente Sergio Mattarella, ad intervenire. Il Capo dello Stato è custode della democrazia, con il suo senso istituzionale troverà il modo di far prevalere il rispetto istituzionale. Nessuno può trascinarlo nella polemica politica, non è intenzione dei socialisti, ma quando in ballo ci sono le regole del gioco impossibile non chiamarlo in causa” ha concluso Maraio.