Legge Cinema, per la 1° annualità la Giunta Regionale stanzia 5 milioni di euro

In attuazione della Legge Cinema, la giunta della Regione Campania, nella seduta di oggi, ha adottato il programma triennale di interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva 2023/2025.

I dettagli

Le risorse che così si rendono disponibili per la prima annualità ammontano a 5 milioni di euro. In particolare, 2,5 milioni per le opere audiovisive, 1,3 milioni per la Promozione, 700mila euro per il sostegno all'esercizio cinematografico, 500mila euro per le attività della Film Commission Regione Campania.