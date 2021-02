Matteo Martino nominato nuovo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Con una nota a firma del Segretario Generale di Confimpresa, Diego Giovinazzo, Matteo Martino ha ricevuto la nomina a responsabile nazionale settore turismo della Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell’Artigianato. Martino avrà il compito di instaurare, alimentare e valorizzare i rapporti di collaborazione tra associazioni, enti ed istituzioni a favore dello sviluppo turistico tra i vari livelli.

Matteo Martino, 57 anni, originario di Sapri, sposato e padre di Maria Concetta lavora attualmente nel mondo della formazione e dell’assistenza ad enti e imprese ed ha all’attivo numerose esperienze nel settore turistico, fieristico ed organizzativo ed ha sviluppato numerosi progetti legati alla promozione e allo sviluppo territoriale, tra questi “Terre del Bussento”.

“E’ un momento molto delicato per il comparto turistico e non solo – sottolinea Martino - ma si intravedono segnali di fiducia. bisogna pensare a dei nuovi modelli d’impresa per un turismo sostenibile che parta dai luoghi pieni di arte, cultura ed enogastronomia. veri distretti produttivi che, promozionati con le nuove tecnologie digitali mettano in risalto la resilienza delle terre dove viviamo”.

Confimpresa, costituita nel 1994, ha sedi operative su oltre il 70% delle province italiane fornendo agli associati assistenza sia sui servizi tradizionali, quali materia fiscale-tributaria, consulenza del lavoro e assistenza finanziaria, sia servizi per lo sviluppo e l’innovazione ed è inoltre presente, con le proprie articolazioni territoriali, in molte commissioni di lavoro e in molti organismi camerali.

A seguito della prestigiosa nomina, Matteo Martino lascia Cicas Italia di cui è stato presidente provinciale per il turismo.