Medicina Generale d'Urgenza: ancora pochi giorni per partecipare al concorso unico regionale

C'è tempo fino al 21 marzo, per presentare la domanda di partecipazione al concorso unico regionale, per titolo ed esami, per il reclutamento di dirigenti medici in Medicina Generale d'Urgenza, per la copertura, a tempo indeterminato, di 362 posti di dirigente medico, indetti dall'Asl di Salerno.

I posti a concorso saranno così ripartiti:

AO Cardarelli n. 12 unità

AO dei Colli n. 11 unità

AO Moscati n. 5 unità

AO San Pio n. 13 unità

AO San Sebastiano n. 11 unità

AOU Ruggi n. 28 unità

ASL Avellino n. 9 unità

ASL Caserta n. 41 unità

ASL Napoli 1 Centro n. 60 unità

ASL Napoli 2 Nord n. 44 unità

ASL Napoli 3 Sud n. 45 unità

ASL Salerno n. 84 unità

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, esclusivamente tramite procedura telematica sul sito https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando in estratto sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed Esami. Pertanto il termine ultimo di presentazione della domanda scadrà il giorno 21 marzo 2024.