Temperature oltre la media per tutta la settimana sulla Campania: "Farà caldo, ma non come al nord"

Temeperature sopra la media al Sud ma senza particolari eccessi e in misura decisamente minore rispetto al Nord. È quanto conferma Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che fa il punto sull'ondata di calore che sta interessando lo Stivale.

Meno caldo al Sud

Le temperature meno alte al Sud sono legate ad una circolazione blandamente ciclonica alimentata da aria più fresca in quota. Le massime, dunque, non dovrebbero superare in genere i 34-35°C salvo qualche picco localmente superiore su Foggiano, Materano, Cosentino e Sicilia interna. L'eccezione è rappresentata dalle province di Caserta e Benevento, dove si si potranno sfiorare picchi di 37-39°C.

Quanto durerà?

“Con molta probabilità - spiega Ferrara - fino a sabato incluso. Da domenica 27 agosto è probabile un progressivo calo termico a partire dal Nord, successivamente al Centro, mentre il caldo potrebbe invece intensificarsi almeno temporaneamente al Sud. Evoluzione questa che necessita di ulteriori analisi e conferme, non definitiva. Seguiranno importanti aggiornamenti".