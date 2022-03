Bimbi orfani fuggiti dalla guerra: massima attenzione per la loro tutela in Campania, contro i traffici sommersi

Massima attenzione istituzionale per i bambini ucraini fuggiti dalla guerra ed approdati, senza famiglia, nel nostro territorio. Alto, infatti, il rischio rappresentato dai trafficanti d’esseri umani per i piccoli profughi rimasti da soli. L’allarme risuona dai confini polacchi e rumeni ed è arrivato fino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno che ha già avviato un’attività di monitoraggio volta a tracciare il flusso dei minori approdati in provincia.

I numeri

Come già riferito dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sono un centinaio, ad oggi, i minori ucraini non accompagnati arrivati, negli ultimi giorni, nelle nostra regione. Per questi bimbi e ragazzi saranno dunque attivate le procedure di affidamento in completa trasparenza, "fuori dal pericoloso cono d’ombra nel quale sono finiti alcuni bambini nei giorni scorsi", come evidenziato dal Prefetto di Napoli Claudio Palomba al termine di una cabina di regia sull’emergenza profughi. Preziose saranno le indicazioni di Procura e Tribunale dei minori rivolte agli Enti locali, alle associazioni di volontariato e alle organizzazioni del terzo settore. Si mira, dunque, ad un percorso normativo unico, per tutelare anche i minori arrivati nei giorni scorsi e non ancora registrati. Massima cautela per risparmiare il peggio ai piccoli orfani.

L'indirizzo della Regione

Dal canto suo, nella sua diretta del venerdì, il Governatore mira ad accelerare le procedure di adozione dei bimbi ucraini senza famiglia, per tutelarli e salvarli da pericolose e, purtroppo ben note, tratte sommerse. "Vorremmo lavorare come Regione Campania per favorire l'adozione dei bimbi orfani da parte delle nostre famiglie, proponendo una modifica legislatica che consenta di adottare in 4 mesi e non in anni. - ha detto De Luca - Avanzeremo una proposta per snellire l'iter: esistono passaggi indispensabili dal punto di vista psicologico e della giustizia minorile, ma il resto, i tempi biblici e i carichi burocratici, cerchiamo di eliminarli quando parliamo di minori che provengono da paesi in guerra e sono rimasti senza famiglia".