“No” al disegno di legge sull'autonomia differenziata: anche i sindaci salernitani in piazza a Napoli

In piazza anche numerosi sindaci del salernitano, oggi, a Napoli, per dire “No” al disegno di legge sull'autonomia differenziata proposta dal ministro leghista Calderoli. Tale proposta della Lega, già approvata dal Senato, è in aperto contrasto con i principi costituzionali di solidarietà e di eguaglianza e con le garanzie di di sussidiarietà e di perequazione.

"Se il disegno di legge fosse approvato anche dalla Camera, si acuirebbero le differenze fra Nord e Sud e il Mezzogiorno sprofonderebbe ancor più nel baratro. - osserva il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante- L’azione di oggi organizzata dal Comitato Nazionale No Autonomia Differeziata intende portare dunque a riflessione i cittadini per una presa di coscienza affinché con un’azione di massa si eviti il consolidamento dei gia’ gravi divari e la creazione di nuove disuguaglianze in un Paese già segnato da profonde disparità territoriali, bisognoso invece di equità e coesione. Saremo con convinzione in piazza sindaci e amministratori di ANCI Campania e ALI Campania a sostenere l’iniziativa del comitato nazionale", ha concluso il primo cittadino, presente alla manifestazione insieme al sindaco di Pollica, Stefano Pisani, al sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe e ad altri colleghi del nostro territorio.