Nocera Inferiore, il Comune attiva i buoni spesa: la domanda entro il 17 dicembre

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha attivato il servizio dei buoni spesa per le famiglie in difficoltà economiche. Questa mattina è stato pubblicato l’avviso pubblico del Settore Politiche Sociali, che prevede l'assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia.

I dettagli

I buoni spesa potranno essere utilizzati nei negozi di Nocera Inferiore che hanno aderito all’iniziativa. Potranno farne richiesta tutti coloro che posseggono i requisiti definiti dal bando. Le domande dovranno essere tramesse entro il 17 dicembre 2020 collegandosi al seguente link: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php. Gli uffici, attraverso il segretariato sociale ed il servizio sociale professionale, forniranno supporto nella compilazione delle istanze. “I buoni spesa – ha detto il sindaco Manlio Torquato – sono un aiuto tangibile, una mano tesa verso chi più degli altri vive le difficoltà della emergenza sanitaria”.