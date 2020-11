Obbligo di catene nelle zone più a rischio fino al 30 aprile: la mappa nel salernitano

Anche la Provincia di Salerno ha partecipato al Comitato Operativo per la Viabilità (COV) convocato in videoconferenza dal Prefetto di Salerno. Presenti anche ANAS autostrade e Forze dell’ordine. “Il Comitato è stato convocato - ha detto il presidente Michele Strianese - per definire la prima fase di pianificazione delle attività necessarie per affrontare eventuali emergenze da neve. In quella sede sono state illustrate le due ordinanze 1029 e 1030 con le quali il Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, ha disposto, ai sensi del Codice della Strada, l’obbligo di pneumatici invernali sulle strade provinciali statisticamente più interessate dalle precipitazioni nevose, oltre che da formazione di ghiaccio nel periodo invernale".

L’obbligo è in vigore dal 15 novembre 2020 al 30 aprile 2021. Sarà presentato il Piano Neve che, come ogni anno, traccerà le linee guida degli interventi, dei presidi e delle risorse rese disponibili dalla Provincia di Salerno per garantire la sicurezza delle nostre strade, specie nelle aree più interne, di collina e di montagna.

Le strade interessate: