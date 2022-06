Operazione anti pirateria: professionisti multati anche nel salernitano

È di 110 software irregolari sequestrati e 18 persone denunciate il bilancio dell'operazione "Underlicensing2022" compiuta dalla Guardia di Finanza a contrasto della pirateria dei programmi ad uso professionale.

L'operazione

I finanzieri dei comandi provinciali di Milano, Roma, Napoli, Firenze, Ancona, Trento, Brescia, Mantova, Monza, Pavia, Verona, Modena, Lucca, Novara, Latina, Viterbo, Salerno e Brindisi, sono intervenuti presso le sedi di ben 25 società e studi di progettazione. La maggior parte di tali societò (il 70% circa) utilizzata software irregolari per le attività di progettazione. Immediato è scattato il sequestro dei programmi non in regola. Sono stati denunciati all'autorità giudiziaria 18 professionisti, che ora dovranno affrontare un procedimento penale. Pari a 14 milioni di euro le sanzioni comminate.