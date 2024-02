Pendolaria 2024: i dati in Campania, Iannone attacca De Luca

Non è una regione affidabile in tema di trasporti, la Campania, come emerso dal rapporto “Pendolaria 2024” di Legambiente. Nella nostra regione, infatti, sono 241 i treni in circolazione con un’età media di 18,5 anni, in calo rispetto a 21,4 anni del 2021. Risulta inoltre un calo del -9%, rispetto al 2019, del numero dei viaggiatori al giorno. Tra le 12 linee peggiori a livello nazionale, ci sono le ex linee Circumvesuviane che raggiungono anche l’Agro nocerino sarnese. I finanziamenti della Regione Campania sono pari allo 0,80 % del bilancio regionale.

Il commento del Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone: