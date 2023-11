Temperature in picchiata e neve a basse quote: nel weekend arriva l'inverno

“ Fino a giovedì compreso i mari italiani ospiteranno un vortice ciclonico i cui maggiori effetti si manifesteranno al Meridione". È quanto conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. “Sud, Sicilia e Sardegna . spiega Ferrara - saranno interessati da piogge e rovesci frequenti, localmente intensi e a sfondo temporalesco; pioverà a tratti forte anche in quelle aree che in questi mesi hanno invece sofferto di forte deficit idrico, con particolare riferimento ai versanti ionici.

Il fine settimana