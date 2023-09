Tornano ad alzarsi le temperature, le previsioni per i prossimi giorni: "Autunno ancora lontano"

Meteo a due facce sull'Italia nei prossimi giorni. Il centronord, infatti, sarà interessato dall'espansione dell'anticiclone subtropicale, mentre al sud permarranno condizioni di instabilità. A confermarlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara: “Il Sud, e in particolare Calabria e Sicilia, risentiranno ancora per qualche giorno della circolazione ciclonica isolata sullo Ionio, con occasione per qualche rovescio o temporale; il tutto in un contesto a tratti ventoso per Tramontana, Maestrale o Grecale con mari mossi o molto mossi, nonché con temperature in linea con le medie o inizialmente anche al di sotto specie su area ionica e bassa Sicilia. Tuttavia entro il weekend anche su queste aree l'alta pressione dovrebbe espandersi in modo più deciso, garantendo una pressoché totale stabilità atmosferica contestualmente ad un rialzo termico e a un'attenuazione del vento".

Il quadro

Anche al sud, comunque, le temperature si alzeranno ma non supereranno di molto le medie stagionali. "Ad oggi - prosegue Ferrara - non si intravedono sostanziali cambiamenti dell'assetto barico almeno fino ai primi di ottobre, con anticiclone dominante (al netto delle residue note instabili al Sud). Dopo il 3-4 ottobre si potrebbe assistere a un affondo di aria più fredda e instabile dal Nord Europa ma resta assolutamente una ipotesi tutta da analizzare e confermare, sia nelle tempistiche che negli effetti sul nostro territorio. Seguiranno aggiornamenti”.