Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: pioggia e temperature in calo

Clima in fase di peggioramento su tutta Italia. Lo dice in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge: “E' atteso un calo delle temperature su tutta la Penisola entro il week-end quando arriverà una nuova perturbazione”.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì nuovo peggioramento ad iniziare da Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con piogge in intensificazione e in rapida estensione a Lombardia e Nord Est entro sera. Neve sulle Alpi centro occidentali sopra i 1000-1200m. Contemporaneamente il maltempo raggiungerà anche Sardegna e settori tirrenici, fino alla Campania con dei temporali. Venti in rinforzo. Nuove precipitazioni sono inoltre attese sulle zone alluvionate della Toscana dove altre piogge cadranno sui terreni intrisi dai precedenti eventi. Venerdì sarà ancora una giornata instabile al Centro Sud con piogge e locali temporali; ampie schiarite si faranno largo al Nord con tempo più asciutto, salvo residui fenomeni al mattino su Friuli Venezia Giulia. Temperature in calo al Sud. Nel weekend, inoltre, arriveranno altre piogge. Le temperature, invece, saranno quelle tipiche del mese di novembre.