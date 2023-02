In pensione a 62 con quota 103: ecco come fare la domanda

E' arrivato il via libera da parte dell'Inps per Quota 103, il nuovo anticipo che permette di uscire dal lavoro con almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. I lavoratori che hanno raggiunto questi requisiti, quindi, possono già presentare la loro richiesta all'Istituto di previdenza sociale.

Come richiedere Quota 103

La prima data utile per Quota 103 è il 1 aprile 2023 per il settore privato in caso di requisiti ottenuti al 31 dicembre 2022 e il 1 agosto 2023 per i dipendenti pubblici. La finestra mobile per chi ha ottenuto i requisiti da gennaio 2023 è di tre mesi per il privato e sei per il pubblico (ma comunque con la prima finestra ad agosto).

Le domande di prestazione possono essere presentate direttamente dal sito internet dell'Inps, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge; chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento).

Bonus vacanze

Sempre sul sito dell'Inps è possibile richiedere il Bonus Vacanze 2023. L'istituto ha annunciato l?arrivo del bando Estate INPSieme Senio 2023 e che si potranno ottenere fino a 1.400 euro di contributi per determinate categorie.

A chi spetta e quanto vale

Il bonus spetta a pensionati appartenenti alla gestione dipendenti pubblici, pensionati che abbiano aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionati appartenenti alla gestione fondo ex IPOST, i coniugi e figli conviventi disabili e anche agli accompagnatori o parenti del disabile.

Gli importi, invece, variano in base all'Isee del richuedente. E' previso l'importo massimo per redditi fino a 8 mila euro, si scenderà fino al 60% quando i redditi superano i 72mila euro.

Per fare la domanda bisogna andare sul sito dell?Inps accedere tramite spid, cie o cns e inoltrare l?istanza nell?opportuna sezione.