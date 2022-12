Curiosità, le telecamere di Rai 3 puntate sui calzoncelli di Lucia e Antonietta Giannattasio

Riflettori di Rai 3 puntati sul "Cazunciello", bontà tipica salernitana, preparata dalle sorelle Lucia e Antonietta Giannattasio, titolari dell'agriturismo "Ai Monaci" di Montano Antilia. A dar spazio al dolce natalizio, il programma Mezzogiorno Italia.

"Dedichiamo questo nostro intervento, sul Cazunciello, alla nostra piccola, grande bisnonna Mariuccia, colei che ci ha trasmesso la ricetta, a nonna Anna, a zia Maria, a mamma Michelina che ci hanno insegnato questi dolci molto laboriosi, che richiedono una pazienza infinita. - spiega Lucia Giannattasio - Ciò che ci spinge a farli è, a parte la bontà, il dare continuità all'amore familiare e alle tradizioni e, poi, come diceva nostro padre Giuseppe: Senza i cazuncielli non è Natale. Per cui sulla nostra tavola, a casa Giannattasio non possono e non devono mancare i Cazuncielli".