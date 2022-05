Addio a nuove restrizioni anti-Covid da giugno: ecco cosa cambia

Addio ad altre restrizioni contro il Covid, da giugno, in Italia. Non sarà prorogata, infatti, l’ordinanza che prevede l’obbligo di esibire il green pass base (vaccino o tampone) per chi entra in Italia, valida fino al 31 maggio. Da domani si viaggia in Italia senza certificati, dunque.

Le mascherine

Intanto, dal 15 giugno dovrebbe cadere l’obbligo di indossare la mascherina anche in cinema, teatri e spettacoli al chiuso. Ma l’obbligo potrebbe restare ancora per i trasporti di lunga percorrenza, così come in ospedali e Rsa. In bar, ristoranti e stadi ancora obbligatori i dispositivi. Si attendono, intanto, decisioni sui luoghi di lavoro privati dove è stato prorogato fino al 30 giugno l’obbligo di mascherina negli ambienti condivisi.