Violenza sulle donne: Tofalo inaugura centro antiviolenza "Leucosia" di Salerno

Il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo parteciperà domani all'inaugurazione del centro antiviolenza ''Leucosia'' di Salerno, nella nuova sede, in via F. Patella 10.

L'evento

L'evento, a partire dalle 15, verrà trasmesso in diretta sui canali social dell'Associazione ''Differenza Donna''. Il Centro, oltre ad accogliere richieste di sostegno delle donne sottoposte a molestie e violenza maschile, sarà il fulcro operativo del progetto ''Dammi la mano'', si legge in una nota, percorso di resilienza e sostegno per bambini e bambine vittime di violenza assistita. Il progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche per la famiglia sosterrà orfane ed orfani di femminicidio e donne, bambine e bambini in uscita dalla violenza.