San Cipriano-Roma, il sindaco Alfano depone corona d'alloro all'Altare della Patria

E’ stata depositata, questa mattina, alle 9:15, la corona di alloro al Milite Ignoro all’Altare della Patria di Roma da parte della sindaca di San Cipriano Picentino Sonia Alfano.

Il commento

La prima cittadino racconta di un “momento di forte orgoglio e commovente”. “Ho rappresentato la comunità di San Cipriano Picentino che ha voluto rendere omaggio a quanti caddero per la libertà e per la Patria. Ringrazio la Giunta Comunale, il Presidente del consiglio comunale, il consiglio comunale, il parroco del Capoluogo don Sergio Capone e il Segretario Comunale, per aver preso parte alla cerimonia. Per il clima internazionale che stiamo vivendo, l'omaggio idealmente è rivolto anche agli ucraini che lottano per la loro libertà e contro l'aggressione russa" conclude Alfano.