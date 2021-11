Isola ecologica "Arechi": è bloccato lo smaltimento dei rifiuti ingombranti

Ci sono difficoltà per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti presso l'isola ecologica Arechi di via Allende a Salerno. Da alcuni giorni, infatti, il servizio non è accessibile a causa della saturazione del sito dovuta ad un mancato smaltimento degli ultimi carichi.

Il commento

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale Roberto Celano: "Amici si sono recati all'isola ecologica per conferire rifiuti ingombranti ma gli addetti della Salerno Pulita non hanno potuto procedere al ritiro. Sembrerebbe che i cassoni siano tutti pieni. Nel contempo, se si chiama per il ritiro a domicilio, si fissa appuntamento ad almeno 30 giorni. Eppure i salernitani pagano la TARI più alta d'Italia. Salerno Pulita paga i fornitori? Qual è il problema? Se si è incapaci di amministrare si traggano le conclusioni. Ora è troppo!" ha concluso.