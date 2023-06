Stand Up Cilento: grande successo per l'evento dal tema "Lavoro e territorio"

Grande successo per l'evento Stand Up Cilento sul tema Lavoro e territorio che si è tenuto venerdì 9 giugno ad Ascea Marina, presso la Fondazione Alario.

L'evento

Il format, semplice e dinamico ha visto intervenire rappresentanti di imprese, delle istituzioni locali, di giovani startup, di associazioni e professionisti.

"Siamo molto felici della risposta del territorio a questa prima tappa di Stand Up Cilento, segnale di una vivacità che va agganciata e di un cambiamento che lavora lento e spesso sotto traccia. Siamo certi che il format crescerà e che può rappresentare un’occasione per rendere visibili le opportunità in essere e lavorare per crearne nuove": hanno commentato gli organizzatori di Stand Up Cilento Federica Barrella, Donato D’Aiuto e Antonio Santoro.

Tra criticità e opportunità il ritmo dello scambio di idee si è focalizzato su fiscalità agevolata, dieta mediterranea, agritech, turismo di precisione, digitalizzazione verso nuovi modelli di sviluppo e apertura del territorio, reti di imprese per colmare i gap e formativi e informativi sugli strumenti in campo, immaginando possibilità di futuro per il Cilento.