Sud, FdI difende Fitto: "De Luca è un disco rotto, non sa come nascondere i suoi fallimenti"

Non si è fatta attendere la risposta di Fratelli d'Italia alla conferenza stampa del governatore De Luca, nel corso della quale si è scagliato duramente con il Ministro Raffaele Fitto. Nei giorni scorsi, anche il figlio Piero, deputato del Pd, aveva preso di mira l'esponente del Governo Meloni. “La famiglia De Luca passa il tempo tra bugie e scampagnate. Crociate personali pagate dai cittadini al posto di governare" tuona il senatore Antonio Iannone: "De Luca senior è un disco rotto che ripete bugie sperando che diventino verità. Non gli crede più nessuno perché il suo problema non è di risorse ma di capacità con un fallimento certificato in sanità, trasposti pubblici, sviluppo economico, promozione delterritorio e mancanza di investimenti in cultura. De Luca junior gli fa eco dalle scampagnate insieme a personale del comitato elettorale di famiglia indegnamente piazzati a guida di istituzioni come le ASI. La scampagnata del giorno è all’aeroporto di Salerno dove non dovrebbero avereneanche il coraggio di mettere piedi per aprire bocca. Dopo 27 inaugurazioni senza conseguenzedovrebbero solo chiedere scusa degli anni persi e invece vanno a fare le pulci a Fitto che fa ilMinistro da un solo anno. La verità è che padre e figlio hanno capito che è finito il tempo in cui ilgoverno finanziava il loro vuoto giro d’incarichi e le relative gravidanze isteriche progettuali. La Zes unica è la vera rivoluzione per il Sud, parole e musica del Governatore De Luca prima che il Governo Meloni la facesse davvero”.

La replica di Vietri

Sulla questione interviene anche la capogruppo di FdI in Commissione Affari Sociali Imma Vietri: “La conferenza stampa convocata oggi da De Luca per chiedere le dimissioni al Ministro Fitto, con la minaccia finanche di denunciarlo, è stata l’ennesima sceneggiata inutile. Il governatore della Campania, campione di chiacchiere e record negativi, non sa più come nascondere i suoi disastri ed allora pensa di distogliere l’attenzione gettando fango sul Governo. Ma questo trucco mediatico, purtroppo per lui, non funziona più. L’Italia, grazie proprio al lavoro portato avanti dal Ministro Fitto, ha centrato tutti gli obiettivi del Pnrr (non a caso è stata già pagata la quarta rata e si è in attesa della quinta) che, grazie alla rimodulazione del Piano da lui voluta, porterà risorse anche per il Sud. Le critiche alla Zes Unica, poi, sono totalmente infondate e dimostrano che De Luca non sa neanche di cosa sta parlando. La Zes, infatti, rappresenta un’importante opportunità di sviluppo e di attrazione degli investimenti, che insieme all’utilizzo efficace delle risorse europee e nazionali, renderà il Mezzogiorno d’Italia un riferimento importante non solo del nostro Paese ma di tutta l’Europa. Noi alle sue critiche rispondiamo con i fatti dopo appena un anno di governo. De Luca, invece di parlare a vanvera, entri nel merito delle questioni spiegando piuttosto come ha speso i numerosi finanziamenti europei arrivati alla Regione Campania nel corso degli ultimi anni. Siamo certi, però, che non lo farà mai e che invece continuerà ad evocare mostri che non esistono. La sua parabola politica è ormai sul viale del tramonto” conclude Vietri.