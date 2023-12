Terzo mandato, Fico chiude a De Luca: "Siamo contrari"

Giuseppe Conte apre seppur indirettamente a De Luca, Roberto Fico chiude invece la porta ad un possibile accordo tra il Movimento 5 Stelle e l’attuale governatore. Nel corso di una iniziativa del M5S che si è tenuta a Fuorigrotta, l’ex Presidente della Camera dei Deputati – che ha già, annunciato di non voler correre per le prossime Europee del 2024 – ha ribadito la contrarietà del partito in Campania ad una ipotesi di terzo mandato per De Luca e, dunque, ad una alleanza per le prossime elezioni regionali.

Fico prende posizione

“Il Movimento 5 Stelle è contro e siamo qui oggi per ribadire che la Campania ha bisogno di un’alleanza molto forte, sulla base del lavoro che è stato fatto al Comune di Napoli”. Campo largo, dunque, ma a condizione che sia diverso da quello che immagina, oggi, De Luca. E quindi, almeno per il momento, le porte di un accordo tra M5S e De Luca tornano a chiudersi. Ma l’ultima parola spetterà a Conte.