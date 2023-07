Treno Roma-Pompei, De Luca attacca: "Ridicolo una volta al mese, non avevo capito". La replica di Cirielli

E’ polemica a distanza tra il governatore De Luca e il viceministro agli affari esteri Edmondo Cirielli sull’attivazione del nuovo treno ad Alta Velocità che collegherà Roma con Pompei. A scatenare il dibattito le parole di De Luca (il quale ieri aveva partecipato personalmente all’inaugurazione della tratta insieme alla premier Meloni, al ministro Sangiuliano, ai vertici delle Ferrovie dello Stato e allo stesso Cirielli) in merito all’arrivo, almeno per il momento, del treno una volta al mese.

Il botta e risposta

"Il ministro delle cerimonie ha prodotto un'altra performance. Non avevo capito manco io - ha precisato De Luca a margine dell'inaugurazione della nuova viabilità nella zona industriale di Salerno - ma c'è un treno che arriva ogni mese, nulla di meno, a Pompei. Veramente, abbiamo perso il senso del ridicolo in questo Paese". Al governatore, poi, è stato chiesto se avesse avuto modo di parlare con la Premier: "No no, eravamo a 40 gradi all'ombra. La premier andava di corsa, era in partenza per la Tunisia e la cerimonia bisognava farla rapidamente perché altrimenti qualcuno poi si accorgeva che il treno arrivava una volta al mese e, magari, diventava imbarazzante anche per la premier".

Immediata la replica di Cirielli: “"Il treno diretto Roma-Pompei implementerà le corse entro l'anno perché c'è grande richiesta e sarà un successo per tutti. Il progetto inaugurato ieri nasce da una forte domanda di turismo culturale e il tempo darà ragione all'iniziativa varata dal premier, Giorgia Meloni, e dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, assieme al Gruppo FS. I signori che hanno saputo solo tagliare i fondi a Pompei saranno presto messi a tacere dalle migliaia di visitatori che da Roma raggiungeranno, anche in treno, il sito archeologico tra i più famosi al mondo". Edmondo Cirielli (FdI), viceministro agli Esteri, replica alle critiche del governatore campano Vincenzo De Luca. Per Cirielli "chi fa cose serie arriva gradualmente all'obiettivo finale. Il presidente della Giunta Regionale dovrebbe fare meno cabaret e concentrarsi sulle materie di sua competenza: dalla sanità, ai trasporti ai tanti fondi bloccati. Il suo atteggiamento provoca solo l'isolamento della Campania a danno di tutti i cittadini della Regione che avrebbero diritto a trasporti efficienti e invece fanno i conti con il disastro della Circumvesuviana che resta una delle linee ferroviarie peggiori d'Europa. L'iniziativa del treno Roma-Pompei sopperisce anche a questo disservizio che vede spesso i turisti e i pendolari abbandonati sui binari e al loro destino".