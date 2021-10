Turismo in Campania: sgravi sull’imposta per le imprese balneari

La Giunta regionale ha deliberato il finanziamento per una serie di interventi nell'ambito delle iniziative di "Procida Capitale della Cultura 2022", per un importo complessivo di 2.230.000 euro

La Giunta Regionale della Campania, su proposta degli assessori Casucci (Turismo) e Cinque (Bilancio), ha adottato una delibera a favore delle imprese balneari esentate dal versamento del 50% della sovrimposta regionale per le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo per l'anno 2021, prevedendo la compensazione con quanto dovuto nell'anno 2022 per le imprese che hanno già versato l'imposta entro il 15 settembre 2022. In questo modo, si è dato seguito a quanto previsto dalla normativa regionale (Legge n. 38 del 29 dicembre 2020) e si è venuto incontro alle istanze delle associazioni di categoria operanti nel settore che avevano manifestato la necessità di misure compensative rispetto a una lamentata riduzione degli introiti nel corso della stagione turistica 2021.

Procida 2022

La Giunta ha deliberato il finanziamento per una serie di interventi nell'ambito delle iniziative di "Procida Capitale della Cultura 2022", per un importo complessivo di 2.230.000 euro. Con 652.000 euro sono stati finanziati il restauro e la valorizzazione dell'ex chiesa di San Giacomo, da destinare a sala polifunzionale e centro di aggregazione giovanile. Con 1.153.000 euro sono stati finanziati gli interventi di restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione del Complesso monumentale composto da Palazzo D'Avalos e l'ex carcere di Terra Murata. Infine altri 424.000 euro sono destinati a lavori di decoro urbano, arredo e accessibilità nel Comune di Procida.