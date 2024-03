Transizione energetica: il ministro Pichetto Fratin visita aziende salernitane “green”

Sabato 23 marzo il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sarà in provincia di Salerno. Nell’occasione visiterà alcune delle aziende del territorio all’avanguardia in materia di abbattimento delle emissioni climalteranti. Nel pomeriggio, intorno alle 15, Pichetto Fratin, accompagnato dall’europarlamentare Fulvio Martusciello farà tappa presso la sede di Genea Consorzio Stabile, in Via Tiberio Claudio Felice, nella zona industriale di Salerno, per incontrare Angelo Grimaldi, vicepresidente nazionale di Federesco, la federazione nazionale delle aziende di servizi energetici. Nel corso della visita, Grimaldi e i suoi più stretti collaboratori illustreranno al Ministro alcune buone pratiche messe in campo per il risparmio energetico: si parlerà del decreto CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e delle specializzazioni che Genea mette in campo, oltre al progetto “SUN 4 You” vinto per la Fondazione Google da Federesco con partner Genea e altre associate, che offre la possibilità anche ai comuni cittadini, con l’utilizzo di una App, di far parte di comunità energetiche con grande facilità. Non mancherà l’attenzione alla rigenerazione urbana, tema ormai imprescindibile per il risparmio e uso consapevole del suolo. A seguire il Ministro parteciperà, alle ore 17, presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Matteo Fortunato di Eboli, ad un convegno sui cambiamenti climatici promosso dal Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele.

Il commento

“Siamo onorati di ricevere presso le nostre aziende un ministro della Repubblica – dichiara il vicepresidente nazionale di Federesco – il quale ha accolto il nostro invito dopo la nostra prima visita dello scorso dicembre a Roma in cui gli abbiamo strappato l’impegno all’adozione del regolamento per le comunità energetiche rinnovabili”.Lo scorso febbraio, infatti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con decreto direttoriale, le Regole Operative relative al decreto CER entrato in vigore il 24 gennaio scorso. Il documento, pubblicato anche sul sito del GSE, disciplina le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR. «Inoltre gli parleremo della nostra proposta avanzata all’ottava Commissione permanente al Senato (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) riguardo la rigenerazione urbana attraverso il minor consumo di suolo» ha aggiunto Grimaldi. Nell’occasione sarà allestito, presso la sede di Genea Consorzio Stabile in Via Tiberio Claudio Felice, 5, un punto stampa alle ore 15,25.