Arnica: ecco di cosa si tratta ed a cosa serve

Sempre più spesso si sente parlare dell'arnica e delle sue proprietà antinfiammatorie. Ma di cosa si tratta ed è davvero così utile?

L'arnica, conosciuta anche come erba delle cadute, è una pianta appartenente alla famiglia delle Asteraceae. Viene utilizzata solitamente contro il dolore causato da traumi e a seguito di affaticamento muscolare (come i crampi).

Le proprietà dell'arnica

L'arnica è un'erba medicinale utilizzata in ambito fitoterapico per il suo potenziale effetto analgesico ed antinfiammatorio. Anche se gli studi clinici sull'utilizzo dell'Arnica hanno evidenziato l’inefficacia di questa pianta come rimedio omeopatico, alcune evidenze suggerirebbero l'utilità dell'applicazione topica di arnica come rimedio antinfiammatorio e analgesico efficace contro:

Traumi

Contusioni

Dolore

Ecchimosi

Dolori da influenza, articolari e muscolo-scheletrici

Senso di indolenzimento.

Consigliata da molti farmacisti e medici tradizionali, l’arnica è quindi un rimedio naturale efficace che svolge un’azione antinfiammatoria e analgesica e che può essere somministrato con la massima tranquillità anche nei bambini.

Come usare l’arnica

Come rimedio fitoterapico l’arnica si può presentare sotto forma di tintura, crema, unguento, pomata e gel da applicare localmente sulla zona da trattare. È importante, inoltre, che l’applicazione topica dell’arnica, in qualunque sua forma, avvenga unicamente sulla cute integra, senza quindi escoriazioni o ferite aperte, evitando anche il contatto con occhi, bocca ed organi genitali.

Controindicazioni

L’arnica non deve essere usata nei casi di ipersensibilità alla pianta o ad altre piante appartenenti alla stessa famiglia, come ad esempio la camomilla. Inoltre, è fortemente controindicato l’uso orale dell’arnica, soprattutto in gravidanza e durante l’allattamento al seno.