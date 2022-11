"Camminando in Città, per il benessere e salute": tutto pronto per la camminata solidale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il prossimo 11 dicembre si terrà una camminata solidale per il benessere e salute del 11 dicembre 2022 alle ore 09.30.

L'appuntamento

L'appuntamento, quindi, è per domenica 11 dicembre 2022 ore 09.30 pressoPattinodromo di Torrione ritrovo per Camminando in Città, per il benessere e salute. Ricavato a favore dell'Associazione PIMPI che si occupa di aiuti concreti alle persone e famiglie bisognose...

Ci si può iscrivere al seguente link: https://forms.gle/bYBjdFeEo5xRjiv89