Salute e benessere, al Paestum Pizza Fest consigli utili di prevenzione con i Centri Verrengia

Passione per la pizza e per le sue gustose declinazioni, ma anche attenzione alla salute e alla prevenzione. È con questo spirito che da domani, venerdì 30 giugno, fino a domenica 2 luglio i Centri Verrengia, brand diagnostico sanitario di riferimento in provincia di Salerno, saranno al fianco del Paestum Pizza Fest.

Negli spazi del Next, l’ex tabacchificio di Paestum, i Centri Verrengia saranno presenti con uno spazio dedicato, in collaborazione con i volontari dell’Humanitas del presidente Roberto Schiavone di Favignana, nel quale offriranno ai tanti visitatori del Paestum Pizza Fest la possibilità di ricevere consigli utili di prevenzione su corretta alimentazione e postura, alla presenza di numerosi specialisti ed esperti di settori quali dermatologia, urologia, odontoiatria, osteopatia, cosmetologia, pneumologia, pedagogia, psicologia, pediatria e cardiologia. Inoltre, sarà possibile sottoporsi a consulto con un biologo nutrizionista che fornirà tutte le informazioni necessarie a far comprendere l’importanza di una sana e corretta alimentazione e i benefici della Dieta Mediterranea.

La partecipazione alla manifestazione è stata voluta fortemente dal professore Domenico Verrengia e dal Direttore Commerciale Carmine Giordano. “I Centri Verrengia con l’Humanitas Salerno si confermano in prima linea nella prevenzione, con uno spazio dedicato a consigli utili all’interno di una delle manifestazioni più attese dell’anno. Un ringraziamento agli organizzatori per averci voluto al loro fianco”, sottolinea Carmine Giordano.