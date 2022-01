Quarantena e tamponi: tutte le norme da seguire per i contatti dei positivi al Covid

Tanti dubbi e confusione, sui comportamenti e le norme da far proprie, in caso di contatto con persone contagiate. Riassumiamo, dunque, tutte le informazioni sulla quarantena che interessano chi risulta potenzialmente a basso o ad alto rischio.

CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)

I soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (e abbiano ricevuto solo una dose delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, devono ricorrere alla quarantena di 10 giorni dal contatto con il positivo, al termine del quale risulti eseguito test molecolare o antigenico con risultato negativo. Mentre chi ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e abbia tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatico, può effettuare la quarantena di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito test antigenico o molecolare con esito negativo.

Intanto, per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure bbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione SARS –cov-2 nei 120 precedenti, non si applica la quarantena, ma scatta l'obbligo di indossare mascherine ffp2 per almeno 10 giorni dall'esposizione al caso: il periodo di autosorveglianza termina al 5° giorno. E’ prevista effettuazione di un test antigenico o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con persone risultate positive. Inoltre, gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con il soggetto contagiato.

CONTATTI A BASSO RISCHIO

Qualora abbiano indossato sempre mascherina (chirurgica o FFP2) non è necessaria la quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.