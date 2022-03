Cure ortopediche per i profughi ucraini: l'ospedale di Oliveto Citra aderisce all’iniziativa solidale di "Siot"

Sarà l'ospedale di Oliveto Citra la prima struttura in Campania a impegnarsi per prestare cure ortopediche necessarie ai profughi ucraini in fuga dalla guerra.

L'iniziativa

Lo rende noto la Fondazione San Francesco d'Assisi Onlus: la divisione di Ortopedia del presidio Ospedaliero ha aderito, infatti, all’iniziativa solidale lanciata da Siot (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) in questo momento così difficile per tanti profughi. Un plauso per la professionalità e l'umanità.